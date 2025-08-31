Marienbergs junge Landesklasse-Kicker zahlen Lehrgeld

Nach einem beeindruckenden Saisonstart mit zwei klaren Siegen hat der FSV Motor einen Dämpfer hinnehmen müssen. Dabei hätte das Spiel in Stollberg für die Gäste kaum besser beginnen können.

Keine 30 Sekunden waren gespielt, da bejubelten die Marienberger Landesklasse-Fußballer beim FC Stollberg eine 1:0-Führung. Kevin Matthes hatte sich in einem Laufduell durchgesetzt und vollendet. Für die Gastgeber war das aber kein Schock, sondern ein Weckruf, zumal sie bei dieser Aktion auch noch ein Foul gesehen haben wollten. „Ab diesem...