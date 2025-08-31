Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Marienberger Florian Martin (links) enteilt hier Gegenspieler Diego Köhler.
Der Marienberger Florian Martin (links) enteilt hier Gegenspieler Diego Köhler. Bild: Heiko Neubert
Der Marienberger Florian Martin (links) enteilt hier Gegenspieler Diego Köhler.
Der Marienberger Florian Martin (links) enteilt hier Gegenspieler Diego Köhler. Bild: Heiko Neubert
Marienberg
Marienbergs junge Landesklasse-Kicker zahlen Lehrgeld
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem beeindruckenden Saisonstart mit zwei klaren Siegen hat der FSV Motor einen Dämpfer hinnehmen müssen. Dabei hätte das Spiel in Stollberg für die Gäste kaum besser beginnen können.

Keine 30 Sekunden waren gespielt, da bejubelten die Marienberger Landesklasse-Fußballer beim FC Stollberg eine 1:0-Führung. Kevin Matthes hatte sich in einem Laufduell durchgesetzt und vollendet. Für die Gastgeber war das aber kein Schock, sondern ein Weckruf, zumal sie bei dieser Aktion auch noch ein Foul gesehen haben wollten. „Ab diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
18.08.2025
3 min.
Sachsenpokal beschert Marienbergs Fußballern einen Dämpfer
Der ehemalige Pobershauer Marcel Schlosser (Mitte) setzt sich hier gegen den Marienberger Kilian Gerlach durch.
Nach ihrem Traumstart in der Liga haben die Motor-Kicker den Schwung nicht in die erste Pokalrunde mitnehmen können. Nur eine Halbzeit lang hielt das Team in Schöneck gut mit.
Andreas Bauer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
24.08.2025
3 min.
Dank Hattrick von jungem Hoffnungsträger: Marienberger Kickern gelingt Traumstart
Der dreifache Torschütze Rick Bauer war am Samstag nicht zu bremsen.
Auch sein zweites Saisonspiel in der Sachsenklasse West hat der FSV Motor in überzeugender Manier gewonnen. Dabei ragte bei den Erzgebirgern ein 18-jähriger Angreifer heraus.
Andreas Bauer
Mehr Artikel