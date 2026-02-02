MENÜ
Lotta Lötzsch vom PSV Schwarzenberg hat ein erfolgreiches Wettkampfwochenende hinter sich.
Lotta Lötzsch vom PSV Schwarzenberg hat ein erfolgreiches Wettkampfwochenende hinter sich.
Aue
Maximale Ausbeute für Biathleten aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Der PSV Schwarzenberg blickt zufrieden auf Sachsencup und Deutsche Meisterschaft. Vier Talente des Vereins liefen vorn mit – oder ganz an die Spitze.

Maximale Ausbeute für die Biathleten des PSV Schwarzenberg: Bei den Erzgebirgsspielen in Oberwiesenthal waren zwei Talente des Vereins bei Sachsencup und Erzgebirgsspielen am Start. Viermal gab es Gold. Lotta Lötzsch (AK 8/9) und Natalie Steeger (AK 13) sicherten sich sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung den Sieg. Jonas Tryonadt und...
Mehr Artikel