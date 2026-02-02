Maximale Ausbeute für Biathleten aus dem Erzgebirge

Der PSV Schwarzenberg blickt zufrieden auf Sachsencup und Deutsche Meisterschaft. Vier Talente des Vereins liefen vorn mit – oder ganz an die Spitze.

Maximale Ausbeute für die Biathleten des PSV Schwarzenberg: Bei den Erzgebirgsspielen in Oberwiesenthal waren zwei Talente des Vereins bei Sachsencup und Erzgebirgsspielen am Start. Viermal gab es Gold. Lotta Lötzsch (AK 8/9) und Natalie Steeger (AK 13) sicherten sich sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung den Sieg. Jonas Tryonadt und...