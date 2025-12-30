Medaillen, Aufstieg und Titel: So erfolgreich waren Sportler aus dem Erzgebirge 2025

Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg hat im NXT-Gen-Cup im voll elektrischen Mini Cooper Geschichte geschrieben und wurde in der Serie auf Anhieb Gesamtzweiter. Bild: Thorsten Horn

Mehr als 3000 Kilometer für ein Fußballspiel des FC Erzgebirge Aue: Die Veilchenbiker – hier kurz vor der Abfahrt – sind ihrer Mannschaft im Sommer bis nach Nordirland gefolgt. Bild: Anna Neef

Durch die Geröllwüste am Ätna hat sich René Leßmüller vom FC Erzgebirge Aue gekämpft und wurde mit zwei Teammedaillen belohnt. Bild: Endu/privat

Es ist vollbracht: Arne Becker bejubelt seinen erfolgreichen Weltmeister-Versuch. 200 Kilogramm drückte der Oberwiesenthaler bei der WM nach oben. Bild: emet media/Archiv

Die Volleyballerinnen des SV Germania Hormersdorf nach ihrem Aufstieg in die Sachsenliga – der größte Erfolg des Vereins bislang. Bild: Mirko Böttcher