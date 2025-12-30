Medaillen, Aufstieg und Titel: So erfolgreich waren Sportler aus dem Erzgebirge 2025

Annaberg
Athleten aus dem Erzgebirgskreis haben im zu Ende gehenden Jahr Herausragendes geleistet. „Freie Presse“ präsentiert acht Erfolgsgeschichten aus acht Disziplinen.
Kraftsport: Mehr als das Doppelte seines Körpergewichts hat der Oberwiesenthaler Kraftsportler Arne Becker bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Bankdrücken nach oben gebracht und sich damit den Weltmeistertitel in der Juniorenklasse bis 100 Kilogramm Körpergewicht gesichert. Der Oberwiesenthaler war mit einem Gewicht von 98,8 Kilogramm in den...
