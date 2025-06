Medaillenregen für junge Fechter aus dem Erzgebirge

Sowohl im Einzel als auch im Team waren die Starter des Fecht-Clubs Oelsnitz in der Landeshauptstadt erfolgreich. Und das in mehreren Altersklassen.

Bei den Landesmeisterschaften (Landesjugendspiele) in Dresden konnten die Fechterinnen und Fechter aus Oelsnitz am Wochenende zahlreiche Medaillen erkämpfen. So holte sich Constantin Hübsch im Herrendegen der Altersklasse U 11 den Titel.