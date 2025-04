Medaillenregen für Oelsnitzer Fechter

Bei gleich drei Turnieren haben die Florett- und Degenkünstler aus dem Erzgebirge Edelmetall gewonnen.

Beim traditionellen Wenzelpokal in Altenburg hat sich Constantin Hübsch die Silbermedaille im Herrenflorett der Altersklasse U 11 gesichert. Erst im Finale unterlag der Oelsnitzer Fechter dem Leipziger Matteo Borchert mit 7:10. In der U 9 kämpfte sich Karl Leimbrock bis in die Endrunde. Im Viertelfinale verlor er gegen Konstantin Altenburger...