Meisterschaftskampf in der Fußball-Sachsenklasse: Thalheim und Stollberg gehen von vorn in den Endspurt

Während die Tannen am Samstag ins Vogtland reisen, geht es für den FCS in die entgegengesetzte Richtung. Für beide gilt: Nur noch Siege zählen.

Der drittletzte Spieltag der Fußball-Sachsenklasse führt die beiden Vertreter aus der Region Stollberg zu Mannschaften, die in der Rückrunde eine mehr oder weniger deutliche Talfahrt erleben. So gastiert der SV Tanne Thalheim am Samstag, 15 Uhr, beim SC Syrau. Die Vogtländer, eine Truppe mit wenig fußballerischem Glanz, aber enormer...