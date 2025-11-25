Miriquidi Games: Orientierungsläufer aus dem Erzgebirge widmen sich einer schottischen Tradition

Baumstammwerfen und Fässerrollen: Im Stil der Highland Games haben nun auch in Lengefeld Sportler ihre Kräfte gemessen. Veranstalter war eine Sektion, der es aber weniger um die Ergebnisse ging.

Dudelsäcke wurden zwar nicht gespielt, doch das schottische Flair war an diesem Tag auf dem Lengefelder Sportplatz unübersehbar. „Das ist ein Kilt“, erklärte Jörg Hänsel, der sich wie so manch anderer Mann nicht ohne Grund einen knielangen Rock mit kariertem Muster übergestülpt hatte. Ganz im Stile der aus Schottland bekannten Highland... Dudelsäcke wurden zwar nicht gespielt, doch das schottische Flair war an diesem Tag auf dem Lengefelder Sportplatz unübersehbar. „Das ist ein Kilt“, erklärte Jörg Hänsel, der sich wie so manch anderer Mann nicht ohne Grund einen knielangen Rock mit kariertem Muster übergestülpt hatte. Ganz im Stile der aus Schottland bekannten Highland...