Mit Leidenschaft und Pferdeliebe auf das Podest in Seifersdorf

Tausende Besucher haben das Reit- und Springturnier besucht. Der gastgebende Verein war mit mehreren Podestplätzen erfolgreich. Doch wie es nächstes Jahr weitergeht, ist vorerst noch unklar.

Es war Liebe auf den ersten Blick, sagt Christin Baumann, wenn sie an das erste Treffen mit ihrem Pferd Look at me denkt. In Augustusburg war das. „Es hat seinen Kopf aus der Box gedreht und ihn mir gleich auf die Schulter gelegt. Da war es bei mir vorbei“, erzählt die 25-Jährige von den ersten Minuten ihres Kennenlernens. Sie habe danach...