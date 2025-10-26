Mit Vertretung auf der Bank: Annaberger Fußballer bezwingen den Oberlungwitzer SV

Annaberg
Nach dem 2:1 gegen den OSV ist der VfB seit mittlerweile drei Partien in der Sachsenklasse ungeschlagen. Ein Spieler nahm dabei erneut eine ungewohnte Rolle ein.
Der VfB Annaberg scheint in der Sachsenklasse West langsam in die richtige Spur zu finden. Nach dem zähen Saisonstart gelang den Kreisstädtern am 9. Spieltag ein 2:1-Heimsieg gegen den Oberlungwitzer SV, womit die Annaberger jetzt seit drei Ligaspielen in Folge ungeschlagen sind.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.