Jens Karluß schreibt als Organisator des Bundesliga-Golf-Cups eine Erfolgsgeschichte.
Jens Karluß schreibt als Organisator des Bundesliga-Golf-Cups eine Erfolgsgeschichte. Bild: Ralf Wendland
Jens Karluß schreibt als Organisator des Bundesliga-Golf-Cups eine Erfolgsgeschichte. Bild: Ralf Wendland
Jens Karluß schreibt als Organisator des Bundesliga-Golf-Cups eine Erfolgsgeschichte. Bild: Ralf Wendland
Aue
Mit Wurzeln im Erzgebirge: Erfinder des Bundesliga-Golf-Cups mischt bei Europameisterschaft mit
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Turnier für Fußballvereine aus der 1. und 2. Bundesliga erfreut sich seit 2019 großer Beliebtheit. Federführend ist dabei ein Veilchenfan aus Bad Schlema.

Mit dem Bundesliga-Golf-Cup schreibt Organisator Jens Karluß eine Erfolgsgeschichte. Das Finale der siebenten Auflage haben vor wenigen Tagen Vertreter vom 1. FC Nürnberg gewonnen. Diesmal war der Austragungsort der Golfpark Hufeisensee in Halle/Saale. Denn das Turnier, das 2019 erstmals auf dem Golfpark Westerzgebirge in Bad Schlema ausgetragen...
