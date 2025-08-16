Mit Wurzeln im Erzgebirge: Erfinder des Bundesliga-Golf-Cups mischt bei Europameisterschaft mit

Das Turnier für Fußballvereine aus der 1. und 2. Bundesliga erfreut sich seit 2019 großer Beliebtheit. Federführend ist dabei ein Veilchenfan aus Bad Schlema.

Mit dem Bundesliga-Golf-Cup schreibt Organisator Jens Karluß eine Erfolgsgeschichte. Das Finale der siebenten Auflage haben vor wenigen Tagen Vertreter vom 1. FC Nürnberg gewonnen. Diesmal war der Austragungsort der Golfpark Hufeisensee in Halle/Saale. Denn das Turnier, das 2019 erstmals auf dem Golfpark Westerzgebirge in Bad Schlema ausgetragen... Mit dem Bundesliga-Golf-Cup schreibt Organisator Jens Karluß eine Erfolgsgeschichte. Das Finale der siebenten Auflage haben vor wenigen Tagen Vertreter vom 1. FC Nürnberg gewonnen. Diesmal war der Austragungsort der Golfpark Hufeisensee in Halle/Saale. Denn das Turnier, das 2019 erstmals auf dem Golfpark Westerzgebirge in Bad Schlema ausgetragen...