Mitteldeutsche Meisterschaft: Hohndorfer Tischtennis-Senioren machen Titel unter sich aus

In der Altersklasse 70 waren die Erzgebirger wieder einmal eine Klasse für sich. Zumindest ganz oben gab es aber eine Premiere.

Die Mitteldeutschen Meisterschaften der Tischtennis-Senioren haben sich in der Altersklasse 70 einmal mehr als Hohndorfer Vereinsmeisterschaft entpuppt. Auf dem Siegerpodest in Osterburg im Norden Sachsen-Anhalts standen jedenfalls ausschließlich Spieler des TTV – wenn auch in diesem Jahr in etwas ungewohnter Reihenfolge. Denn den Titel holte...