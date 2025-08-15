Motorsport: Sachsens Kartslalom-Elite trifft sich im Erzgebirge zum Kräftemessen

Aue
Der 1. Auer MSC richtet diesen Sonntag die Läufe Nummer 4 und 5 der Sachsenmeisterschaft aus. Das ist nicht neu. Das Gelände, auf dem die Piloten um die Pylonen jagen, dagegen schon.
Die vergangenen Tage waren Stress pur. Doch das zahlt sich aus, ist André Viola sicher. Er hat in der Kart-Abteilung des 1. Auer Motorsportclubs den Hut auf. Wie die Nachwuchspiloten selbst, fiebert auch der Trainer dem kommenden Sonntag entgegen. Denn dann sind die Auer wieder Gastgeber für den vierten und fünften Lauf im Kampf um die...
