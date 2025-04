Motorsport: Vorbereitung für 2. Oberschaarpreis laufen auf Hochtouren

Mitte Juni werden zwischen Steinbach und Arnsfeld wieder zahlreiche Oldtimer-Fahrer ihr Können beweisen. Da noch Platz im Feld ist, können sich Interessenten weiterhin anmelden.

Nach der gelungenen Premiere der Bergfahrt um den Oberschaarpreis zwischen Steinbach und Arnsfeld, der 2024 vor großer Kulisse über die Bühne ging, gibt es in diesem Jahr am 14. und 15. Juni eine Neuauflage. Die Veranstaltung gehört zum ADMV-Classic-Cup, dessen diesjähriger Auftakt in Öhna am vorletzten Mai-Wochenende erfolgt. Insgesamt...