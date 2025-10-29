Motorsportler aus dem Erzgebirge mischen die Lausitz auf

Aue
Fast ausschließlich auf losem Untergrund wird am Freitag und Sonnabend die Lausitz-Rallye ausgetragen. Für einige Teams des MC Grünhain geht es beim großen Saisonfinale noch um viel.
Das Saisonfinale hat es in sich: In der Lausitz wird es am Wochenende laut, wenn die deutsche Rallyemeisterschaft auf die Zielgerade biegt. Mittendrin im Getümmel sind auch fünf Teams des MC Grünhain. Dabei ist Ausdauer gefragt. Die Lausitz-Rallye bringt es auf stolze 326 Kilometer, davon 155 Kilometer in Wertung.
