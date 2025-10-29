Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
René Kunze und Niklas Haase vom MC Grünhain liegen vor dem Saisonfinale auf Silberkurs in der ADMV-Rallye-Meisterschaft.
René Kunze und Niklas Haase vom MC Grünhain liegen vor dem Saisonfinale auf Silberkurs in der ADMV-Rallye-Meisterschaft. Bild: Wolfgang Dittrich
Aue
Motorsportler aus dem Erzgebirge mischen die Lausitz auf
Von Wolfgang Dittrich
Fast ausschließlich auf losem Untergrund wird am Freitag und Sonnabend die Lausitz-Rallye ausgetragen. Für einige Teams des MC Grünhain geht es beim großen Saisonfinale noch um viel.

Das Saisonfinale hat es in sich: In der Lausitz wird es am Wochenende laut, wenn die deutsche Rallyemeisterschaft auf die Zielgerade biegt. Mittendrin im Getümmel sind auch fünf Teams des MC Grünhain. Dabei ist Ausdauer gefragt. Die Lausitz-Rallye bringt es auf stolze 326 Kilometer, davon 155 Kilometer in Wertung.
