Nach 19 Siegen in Folge: Historische Erfolgsserie der Gelenauer Ringer gerissen

In der Vorsaison ist der RSK in der Regionalliga Mitteldeutschland ungeschlagen zum Titel marschiert. Diesmal setzte es gleich zum Auftakt eine klare Niederlage, die aber keinen überraschte.

Das Gefühl, eine Mannschaftsniederlage einstecken zu müssen, kannte mancher Gelenauer Ringer womöglich gar nicht mehr. Zum letzten Mal war dies im November 2023 der Fall gewesen, als die Erzgebirger mit 15:20 bei der WKG Pausa/Plauen den Kürzeren zogen. Nun hat es den amtierenden Regionalliga-Meister, der im vergangenen Jahr ungeschlagen... Das Gefühl, eine Mannschaftsniederlage einstecken zu müssen, kannte mancher Gelenauer Ringer womöglich gar nicht mehr. Zum letzten Mal war dies im November 2023 der Fall gewesen, als die Erzgebirger mit 15:20 bei der WKG Pausa/Plauen den Kürzeren zogen. Nun hat es den amtierenden Regionalliga-Meister, der im vergangenen Jahr ungeschlagen...