Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Limit bis 71 Kilogramm kassierte Johannes Adler eine Punktniederlage.
Im Limit bis 71 Kilogramm kassierte Johannes Adler eine Punktniederlage. Bild: Heiko Neubert
Im Limit bis 71 Kilogramm kassierte Johannes Adler eine Punktniederlage.
Im Limit bis 71 Kilogramm kassierte Johannes Adler eine Punktniederlage. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Nach 19 Siegen in Folge: Historische Erfolgsserie der Gelenauer Ringer gerissen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Vorsaison ist der RSK in der Regionalliga Mitteldeutschland ungeschlagen zum Titel marschiert. Diesmal setzte es gleich zum Auftakt eine klare Niederlage, die aber keinen überraschte.

Das Gefühl, eine Mannschaftsniederlage einstecken zu müssen, kannte mancher Gelenauer Ringer womöglich gar nicht mehr. Zum letzten Mal war dies im November 2023 der Fall gewesen, als die Erzgebirger mit 15:20 bei der WKG Pausa/Plauen den Kürzeren zogen. Nun hat es den amtierenden Regionalliga-Meister, der im vergangenen Jahr ungeschlagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Ringer-Regionalliga: Bittere Abgänge trüben bei Meister Gelenau die Stimmung
Der Gelenauer Lucas Kästel (links), hier im Kampf gegen Daniel Geist vom MSV Magdeburg, könnte in der neuen Regionalliga-Saison womöglich öfter zum Einsatz kommen.
Mit 32:0 Punkten war der RSK im Vorjahr souverän zum Titel marschiert. Den zu verteidigen, dürfte schwer werden, weil es in den eigenen Reihen und bei der Konkurrenz viele Veränderungen gibt.
Andreas Bauer
21.08.2025
2 min.
Ringen: Markneukirchen/Gelenau tritt zum Auftakt beim AC Werdau an
Die Regionalliga Mitteldeutschland startet am Wochenende in die Saison. Dabei bekommen die Obervogtländer starke Konkurrenz.
Jörg Richter
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
Mehr Artikel