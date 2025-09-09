Nach Aue nun der Chemnitzer FC: Nächstes Hammerlos im Fußball-Sachsenpokal bringt für Annaberg viel Arbeit mit sich

Die Auslosung bescherte dem VfB die Himmelblauen. Dem Vorjahresduell mit dem FCE folgt somit das nächste Highlight, für das aber wohl deutlich mehr Auflagen zu erfüllen sind.

So mancher hatte bereits vergangenen Sonntag, als der VfB Annaberg sein Zweitrundenspiel gegen den Radefelder SV mit 4:1 gewann, darauf spekuliert. So richtig dran glauben wollte aber niemand. Nun hat die Auslosung der dritten Runde des Fußball-Sachsenpokals dem Sachsenklasse-Vertreter tatsächlich wieder ein Hammerlos beschert. Waren im... So mancher hatte bereits vergangenen Sonntag, als der VfB Annaberg sein Zweitrundenspiel gegen den Radefelder SV mit 4:1 gewann, darauf spekuliert. So richtig dran glauben wollte aber niemand. Nun hat die Auslosung der dritten Runde des Fußball-Sachsenpokals dem Sachsenklasse-Vertreter tatsächlich wieder ein Hammerlos beschert. Waren im...