Nach Aufstieg: Party auf Thalheimer Rathaus-Balkon wird nachgeholt

Nach dem Aufstieg in die Sachsenliga wird der SV Tanne der einzige Verein aus dem Kreis in der höchsten sächsischen Spielklasse sein. Die Infrastruktur dafür passt, sagt der Bürgermeister.

Nachdem die Feier auf dem Thalheimer Rathaus-Balkon am Sonntagabend nach dem Aufstieg der Tanne-Kicker in die Landesliga wegen eines Gewitters buchstäblich ins Wasser gefallen war, steht ein Nachholtermin fest: Am kommenden Samstag können Fans, Thalheimer und Gäste der Stadt die Mannschaft feiern. „Nach dem Wilsdruff-Spiel geht es auf den...