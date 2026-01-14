MENÜ
Oskar Kurt Lemke (Mitte) vom SV Affalter im Spiel gegen die Talente des SC Magdeburg.
Oskar Kurt Lemke (Mitte) vom SV Affalter im Spiel gegen die Talente des SC Magdeburg.
Aue
Nach Fahnenklau in der Auer Ultra-Szene: Aus „Ehre der Wismut“ wird der Miriquidi-Cup
Redakteur
Von Anna Neef
Offenbar gleich mehrere Fanclubs des Fußball-Drittligisten FCE Aue haben Ende November ihre Fahnen und Banner eingebüßt. Sie wurden geraubt. Das wirkte sich auch auf ein großes Nachwuchsturnier aus.

Die Idee sterben zu lassen, war keine Option. Daran lässt Christian Unger keinen Zweifel. Der Vorsitzende des Neustädtler SV und seine Mitstreiter gaben dem Kind einen anderen Namen – und sprangen für den bisherigen Ausrichter in die Presche. Die Rede ist vom Miriquidi-Cup, der am vergangenen Wochenende an zwei Tagen in der Auer...
