„Nach vorne gestürmt wie die Karnickel“: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge hadern mit erster Heimpleite

Aue
Regionalligist Schönheide hat sich am Sonntag zuhause vor knapp 600 Zuschauern ein Topspiel mit FASS Berlin geliefert. Der Spitzenreiter offenbarte eine Schwäche, die der Verfolger eiskalt bestrafte.
Einig waren sich beide Trainer in einem Punkt: Knapp 600 Zuschauer haben am Sonntag im Wolfsbau ein echtes Topspiel gesehen. Die Schönheider Wölfe hatten in der Eishockey-Regionalliga Ost diese Saison vor heimischer Kulisse noch eine weiße Weste. Der Heimauftritt gegen FASS Berlin sollte das ändern. Der Tabellenzweite knöpfte dem...
