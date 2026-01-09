MENÜ
Motor-Trainer Julian Schröter kann wieder auf eine eingeschworene Truppe bauen.
Motor-Trainer Julian Schröter kann wieder auf eine eingeschworene Truppe bauen. Bild: Andreas Bauer
Motor-Trainer Julian Schröter kann wieder auf eine eingeschworene Truppe bauen. Bild: Andreas Bauer
Motor-Trainer Julian Schröter kann wieder auf eine eingeschworene Truppe bauen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Nach zwei Abstiegen in Folge: Einstiger Fußball-Oberligist aus dem Erzgebirge kriegt die Kurve
Von Andreas Bauer
Es ist nicht lange her, da stand die Zukunft des FSV Motor Marienberg auf der Kippe. Trotz vieler Abgänge gelang aber eine gute Hinrunde in der Sachsenklasse. Auch personell wendet sich nun wieder das Blatt.

Mit der Vorrunde der Futsal-Landesmeisterschaft steht für die Fußballer des FSV Motor Marienberg diesen Samstag ab 14 Uhr in der Annaberger Silberlandhalle die erste Herausforderung im neuen Jahr an. Allerdings gehen die Erzgebirger den Budenzauber, bei dem sie unter anderem auf die Lokalrivalen aus Annaberg und Auerhammer treffen, ganz...
Mehr Artikel