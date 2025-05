Nachwuchs-Footballer aus Bärenstein stehen vor der Heimpremiere

Am Sonntag gehen die jungen Footballer der Erzgebirge Miners in einem Turnier auf Punktejagd. Der Verein bietet ein tolles Rahmenprogramm.

Bevor am 1. Juni wieder die „großen“ Miners um Punkte in der Verbandsliga Mitteldeutschland spielen, sind am Wochenende erst einmal die Nachwuchs-Footballer der Mini Miners im Einsatz. Die erwarten am Sonntag ab 11 Uhr nämlich zu einem Turnier im Flag-Football die Teams aus Görlitz, Freiberg und Radebeul auf dem Miners-Field in Bärenstein....