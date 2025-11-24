Neudorfer Fußballer schlagen in der Nachspielzeit zurück

Annaberg
Am Wochenende hat in der Erzgebirgsliga witterungsbedingt nur an abgespecktes Programm stattgefunden, doch zumindest das Spitzenspiel zwischen Thalheim II und dem SV Neudorf konnte ausgetragen werden. Zumindest der Spielverlauf war dem eines Topspiels würdig.
Zwar war Petrus am Wochenende zwar durchaus erfolgreich, wenn es darum ging, den Fußballern das Wochenende zu verhageln, ein paar Partien konnten aber trotz der knackigen Temperaturen stattfinden. Eines davon war das Spitzenspiel der Erzgebirgsliga zwischen dem Zweiten aus Thalheim und dem Ligaprimus SV Neudorf. Und das hat zumindest vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.