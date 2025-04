Neudorfer Skilangläufer sind auch auf fremden Terrain erfolgreich

Nicht nur auf Skiern, auch mit den Laufschuhen wissen die Nachwuchssportler der Region umzugehen. Und so hagelte es sowohl in Treuen als auch beim Chemnitzer Laufcup reihenweise starke Ergebnisse.

Dass der Spruch „Wintersportler werden im Sommer gemacht“ seine Berechtigung hat, bewiesen die Skilangläufer der Region eindrucksvoll. „Das wird auch bei uns gelebt“, lässt Ullrich Laukner, Präsident des SV Neudorf, durchblicken. „Unsere Nachwuchssportler nehmen in der schneefreien Zeit regelmäßig an Läufen in der Region teil und...