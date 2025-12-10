MENÜ
Vom SV Neudorf legte unter anderem Emilia Schumann am Fichtelberg einen guten Saisonstart hin.
Vom SV Neudorf legte unter anderem Emilia Schumann am Fichtelberg einen guten Saisonstart hin. Bild: Verein
Annaberg
Neudorfer Skilangläufer überzeugen beim Saisonauftakt am Fichtelberg
Von Andreas Bauer
Traditionsgemäß hat der Nikolaussprint für viele Nachwuchssportler die erste Herausforderung auf Schnee dargestellt. Dabei hatte der SVN vor allem in der Altersklasse U 12 Grund zum Jubeln.

Für etwa 100 sächsische Nachwuchs-Skilangläufer hat in der Skiarena Oberwiesenthal die neue Saison begonnen. Eröffnet wurde sie mit dem traditionellen Nikolaussprint. Dichter Nebel und straffer Wind forderte dabei den 98 Finishern aus ganz Sachsen einiges an Kondition und Durchhaltevermögen ab. Auch tschechische Langlauffreunde vom TJ...
