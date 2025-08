Neuer Termin für Pferdesport-Veranstaltung im Erzgebirge

Dressur und Springreiten stehen am Wochenende in Wiesa im Vordergrund. Knapp 30 Prüfungen warten auf die Reiter, die auch der neue Termin nicht von einer Teilnahme abhält.

Nicht wie seit vielen Jahren am letzten Juli-, sondern am ersten August-Wochenende zeigen in Wiesa Reiter und Pferde ihr Können. Die 47. Auflage des Reit- und Springturniers des SV Eintracht Wiesa findet am 2. und 3. August statt. Man sei bewusst im Kalender eine Woche nach hinten gerückt, so Veranstalterin Marga Schulze. Der Pferdesport lasse...