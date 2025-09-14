Neun-Tore-Spektakel: Annaberger Landesklasse-Kicker bieten dem Titelfavoriten Paroli

Obwohl es am Ende nicht zu einem Punkt reichte, war VfB-Trainer Lars Walther am Sonntag stolz auf seine Mannschaft. Schließlich hatte die den Spitzenreiter aus dem Vogtland ins Wanken gebracht.

Den Heimvorteil des VfB Annaberg macht zumeist der Kunstrasen aus, mit dem sich Gäste-Teams erst einmal anfreunden müssen. Von den Rängen kommt dagegen selten die ganz große Unterstützung, was diesen Sonntag jedoch anders war. „Selbst die Zuschauer, die sonst eher zurückhaltend sind, haben diese Leistung honoriert“, sagt Trainer Lars... Den Heimvorteil des VfB Annaberg macht zumeist der Kunstrasen aus, mit dem sich Gäste-Teams erst einmal anfreunden müssen. Von den Rängen kommt dagegen selten die ganz große Unterstützung, was diesen Sonntag jedoch anders war. „Selbst die Zuschauer, die sonst eher zurückhaltend sind, haben diese Leistung honoriert“, sagt Trainer Lars...