In dieser Szene setzt sich Valentin Breitfeld vom VfB Annaberg gegen die Schönecker Abwehr durch.
In dieser Szene setzt sich Valentin Breitfeld vom VfB Annaberg gegen die Schönecker Abwehr durch.
Annaberg
Neun-Tore-Spektakel: Annaberger Landesklasse-Kicker bieten dem Titelfavoriten Paroli
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Obwohl es am Ende nicht zu einem Punkt reichte, war VfB-Trainer Lars Walther am Sonntag stolz auf seine Mannschaft. Schließlich hatte die den Spitzenreiter aus dem Vogtland ins Wanken gebracht.

Den Heimvorteil des VfB Annaberg macht zumeist der Kunstrasen aus, mit dem sich Gäste-Teams erst einmal anfreunden müssen. Von den Rängen kommt dagegen selten die ganz große Unterstützung, was diesen Sonntag jedoch anders war. „Selbst die Zuschauer, die sonst eher zurückhaltend sind, haben diese Leistung honoriert“, sagt Trainer Lars...
