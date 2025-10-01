Neustädtler Fußballer wollen Tabellenführung gegen Schwarzenberg verteidigen

Aue
Mit 15 Punkten aus 6 Partien thronen die NSV-Kicker derzeit ganz oben in der Erzgebirgsliga. Gegner Schwarzenberg ist dafür noch nicht so richtig in Tritt gekommen.
Nach sechs Spieltagen führt der Neustädtler SV die Tabelle der Fußball-Erzgebirgsliga an und will den Spitzenplatz am Wochenende gegen den FSV Blau-Weiß Schwarzenberg verteidigen. Die Gäste sind weniger gut aus den Startlöchern gekommen, nur fünf Punkte bedeuten derzeit Rang 12, sodass die Schwarzenberger nur als Außenseiter in die Partie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.