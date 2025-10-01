Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Den Neustädtler Fußballern ist ein starker Saisonstart gelungen. Foto: Symbolbild/WONGSAPHAT SUKNACHON
Den Neustädtler Fußballern ist ein starker Saisonstart gelungen. Foto: Symbolbild/WONGSAPHAT SUKNACHON
Aue
Neustädtler Fußballer wollen Tabellenführung gegen Schwarzenberg verteidigen
Von Frank Grunert
Mit 15 Punkten aus 6 Partien thronen die NSV-Kicker derzeit ganz oben in der Erzgebirgsliga. Gegner Schwarzenberg ist dafür noch nicht so richtig in Tritt gekommen.

Nach sechs Spieltagen führt der Neustädtler SV die Tabelle der Fußball-Erzgebirgsliga an und will den Spitzenplatz am Wochenende gegen den FSV Blau-Weiß Schwarzenberg verteidigen. Die Gäste sind weniger gut aus den Startlöchern gekommen, nur fünf Punkte bedeuten derzeit Rang 12, sodass die Schwarzenberger nur als Außenseiter in die Partie...
