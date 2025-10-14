Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Gegen Tannenberg gewannen die Niederlautersteiner dank ihrer Nervenstärke.
Gegen Tannenberg gewannen die Niederlautersteiner dank ihrer Nervenstärke. Bild: Symbolbild/saintho
Marienberg
Niederlautersteiner Tischtennisspieler im Endspurt erfolgreich
Von Frank Grunert
In der Bezirksklasse machen die SGN-Aktiven nach dem 9:7 gegen Tannenberg II einen Sprung nach vorn. In der Bezirksliga musste Zschopau dem Personalmangel Tribut zollen.

Einen spannenden Schlagabtausch haben sich die Tischtennisspieler der SG Niederlauterstein und des TTSV Handwerk Tannenberg II in der Bezirksklasse (Gruppe 3) geliefert. Das bessere Ende für sich hatten die Hausherren, die in den entscheidenden Partien Nervenstärke bewiesen.
Mehr Artikel