Niederlautersteiner Tischtennisspieler im Endspurt erfolgreich

In der Bezirksklasse machen die SGN-Aktiven nach dem 9:7 gegen Tannenberg II einen Sprung nach vorn. In der Bezirksliga musste Zschopau dem Personalmangel Tribut zollen.

Einen spannenden Schlagabtausch haben sich die Tischtennisspieler der SG Niederlauterstein und des TTSV Handwerk Tannenberg II in der Bezirksklasse (Gruppe 3) geliefert. Das bessere Ende für sich hatten die Hausherren, die in den entscheidenden Partien Nervenstärke bewiesen.