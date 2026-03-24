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Der Langlauf ist die große Stärke von Kombinierer Matti Ebell (vorn).
Der Langlauf ist die große Stärke von Kombinierer Matti Ebell (vorn). Foto: Verein
Auch Arne Hohlfeld war in dieser Saison meist schnell unterwegs.
Auch Arne Hohlfeld war in dieser Saison meist schnell unterwegs. Foto: Verein
Landestrainer Philipp Mauersberger, Arne Hohlfeld, Hannes Mey, Matti Ebell, Matti-Ben Thumser (hinten von links) und Karl Schurig nach dem Wettkampf in Rastbüchl.
Landestrainer Philipp Mauersberger, Arne Hohlfeld, Hannes Mey, Matti Ebell, Matti-Ben Thumser (hinten von links) und Karl Schurig nach dem Wettkampf in Rastbüchl. Foto: Verein
Der Langlauf ist die große Stärke von Kombinierer Matti Ebell (vorn).
Der Langlauf ist die große Stärke von Kombinierer Matti Ebell (vorn). Foto: Verein
Auch Arne Hohlfeld war in dieser Saison meist schnell unterwegs.
Auch Arne Hohlfeld war in dieser Saison meist schnell unterwegs. Foto: Verein
Landestrainer Philipp Mauersberger, Arne Hohlfeld, Hannes Mey, Matti Ebell, Matti-Ben Thumser (hinten von links) und Karl Schurig nach dem Wettkampf in Rastbüchl.
Landestrainer Philipp Mauersberger, Arne Hohlfeld, Hannes Mey, Matti Ebell, Matti-Ben Thumser (hinten von links) und Karl Schurig nach dem Wettkampf in Rastbüchl. Foto: Verein
Annaberg
Nordischer Kombinierer aus dem Erzgebirge drückt dem Deutschlandpokal seinen Stempel auf
Von Andreas Bauer
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Nach Rang 3 im Vorjahr wollte Matti Ebell in diesem Winter unbedingt gewinnen. Anfangs hatte der 17-jährige Oberwiesenthaler noch etwas Probleme, doch dann lief es – sogar auf internationaler Bühne.

Zum Abschluss war Gaudi angesagt. Für Matti Ebell ist die Wintersaison mit den Spaß-Wettbewerben des „Mount Mallorca“ am Fichtelberg zu Ende gegangen. Dabei wollte der Nordische Kombinierer des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal eigentlich noch einmal bei den Deutschen Meisterschaften angreifen. „Leider wurden die abgesagt“, erklärt er. In...
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