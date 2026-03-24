Nordischer Kombinierer aus dem Erzgebirge drückt dem Deutschlandpokal seinen Stempel auf

Annaberg
Nach Rang 3 im Vorjahr wollte Matti Ebell in diesem Winter unbedingt gewinnen. Anfangs hatte der 17-jährige Oberwiesenthaler noch etwas Probleme, doch dann lief es – sogar auf internationaler Bühne.
Zum Abschluss war Gaudi angesagt. Für Matti Ebell ist die Wintersaison mit den Spaß-Wettbewerben des „Mount Mallorca“ am Fichtelberg zu Ende gegangen. Dabei wollte der Nordische Kombinierer des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal eigentlich noch einmal bei den Deutschen Meisterschaften angreifen. „Leider wurden die abgesagt“, erklärt er. In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.