Der Schwartenberglauf lockt am Sonnabend nach Seiffen. Ein Teamsprint folgt am Sonntag.
Marienberg
Ob solo oder im Team: Skilangläufer gehen im oberen Erzgebirge in die Loipe
Von Anna Neef
Der Schwartenberglauf und der Spielzeugmacherlauf locken am Sonnabend und Sonntag nach Seiffen. Schon 300 Starter haben gemeldet.

Schon mehr als 300 Starter stehen in der Liste. Weitere dürfen es gern werden beim 103. Schwartenberglauf am Sonnabend und beim 33. Spielzeugmacherlauf am Sonntag. Dreh- und Angelpunkt für das Rennen in klassischer Technik und den Freistil-Teamsprint einen Tag später ist die Sportwelt Preußler in Seiffen. Mitmachen kann jedermann, der...
