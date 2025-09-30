Oberliga: Zwönitzer Handballer verlieren erst auf der Zielgerade

Stollberg
Beim 23:25 zuhause haben die Erzgebirger dem Vize-Meister aus Hoyerswerda lange Paroli geboten. Eine mindestens ebenso bittere Niederlage kassierten auch die Frauen in der Verbandsliga.
Die beiden auf HVS-Ebene startenden Zwönitzer Handballteams haben am Wochenende zwei unglückliche Niederlagen einstecken müssen. Die Männer verloren in der Oberliga ihr Heimspiel gegen den aktuellen Vizemeister LHV Hoyerswerda mit 23:25, die Verbandsliga-Damen hatten noch mehr Pech und mussten das Auswärtsspiel beim HC Glauchau/Meerane mit...
