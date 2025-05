Oberwiesenthaler Volleyballer verabschieden sich mit Sieg in die Sommerpause

Zum Abschluss der Bezirksliga-Saison haben die Erzgebirger ihren zehnten Sieg eingefahren. Ob das für den Bronzeplatz reicht, steht aber noch nicht fest.

Die Volleyballer des Oberwiesenthaler SV haben sich mit einem Auswärtssieg in die Sommerpause der Bezirksliga verabschiedet. Bei der WSG Oberreichenbach behielten die Erzgebirge mit 3:1 die Oberhand und holten den zehnten Saisonsieg. Nachdem der erste Satz noch relativ deutlich an die Oberwiesenthaler ging, holten die Mittelsachsen in Satz 2 zum...