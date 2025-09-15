Oelsnitzer Degenfechter glänzen zum Saisonauftakt

Stollberg
In Aue und Berlin haben die Sportler des Fechtclubs einen starken Eindruck hinterlassen. Lohn: ein kompletter Medaillensatz
Die Degenfechter des Oelsnitzer Fechtclubs haben sich am Wochenende einen kompletten Medaillensatz erkämpft. Gold sicherte sich dabei Klara Drummer, die beim Erzgebirgscup in Aue, dem Saisonauftakt, in ihrer Altersklasse U 17 nicht zu bezwingen war. Das Ausnahmetalent lag nach der Vorrunde noch auf Platz 4, steigerte sich aber von Gefecht zu...
