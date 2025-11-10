Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Klara Drummer wurde in Frankreich Dritte. Bild: Ralf Wendland
Klara Drummer wurde in Frankreich Dritte. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Oelsnitzer Fechter erkämpfen sich mehrere Podestplätze
Von Rico Fankhänel
Beim Lausitzer Degencup durfte sich ein Trio des Vereins über Medaillen freuen. Das größte Talent stand derweil in Frankreich auf der Planche.

Beim Lausitzer Degencup in Bischofswerda hat sich der Oelsnitzer Fechtnachwuchs drei Podestplätze erkämpft. Silber ging dabei an Pauline Drummer im Damendegen der Altersklasse U11 sowie an Constantin Hübsch im Herrendegen der U13. Dieser hätte sich beinahe sogar die Goldmedaille gesichert, musste sich dem Bischofswerdaer Bruno-Max Volke erst...
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
15.09.2025
1 min.
Oelsnitzer Degenfechter glänzen zum Saisonauftakt
Auch in dieser Saison bereits wieder gut in Form: Klara Drummer.
In Aue und Berlin haben die Sportler des Fechtclubs einen starken Eindruck hinterlassen. Lohn: ein kompletter Medaillensatz
Rico Fankhänel
04.11.2025
2 min.
Judo: ASV Oelsnitz glänzt mit viel Edelmetall im Erzgebirge
Die Oelsnitzer ASV-Delegation in Stollberg.
26 Nachwuchsjudoka des Vereins waren am Samstag beim Erzgebirgsrandori in Stollberg dabei. Sie brachten 17 Medaillen mit nach Hause.
Tobias Roth
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
