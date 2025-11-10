Oelsnitzer Fechter erkämpfen sich mehrere Podestplätze

Stollberg
Beim Lausitzer Degencup durfte sich ein Trio des Vereins über Medaillen freuen. Das größte Talent stand derweil in Frankreich auf der Planche.
Beim Lausitzer Degencup in Bischofswerda hat sich der Oelsnitzer Fechtnachwuchs drei Podestplätze erkämpft. Silber ging dabei an Pauline Drummer im Damendegen der Altersklasse U11 sowie an Constantin Hübsch im Herrendegen der U13. Dieser hätte sich beinahe sogar die Goldmedaille gesichert, musste sich dem Bischofswerdaer Bruno-Max Volke erst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.