Olympia: Zwei junge Leichtathletinnen aus dem Erzgebirge verfolgen einen großen Traum

Sie kommen beide aus Lugau, sind 13 Jahre alt und außergewöhnlich schnell. Doch Amelie Seidel und Izzie Voigt, die gerade bei der Hallenlandesmeisterschaft erfolgreich waren, vereint noch mehr.

Wieder hat Rolf Kohlmann sein feines Gespür für Leichtathletik-Talente bewiesen. In Lugau entdeckte das Trainer-Urgestein des LV 90 Erzgebirge bei Schulwettkämpfen gleich zwei junge Sportlerinnen, die es weit bringen können. Im Fall von Izzie Voigt fiel es nicht schwer, sie zu überzeugen. „Vorher habe ich geturnt, aber das ging in der...