MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Skiathlon brauchte Helen Hoffmann eine Pause.
Nach dem Skiathlon brauchte Helen Hoffmann eine Pause. Bild: Daniel Karmann/dpa
Nach dem Skiathlon brauchte Helen Hoffmann eine Pause.
Nach dem Skiathlon brauchte Helen Hoffmann eine Pause. Bild: Daniel Karmann/dpa
Aue
Olympionikin mit Wurzeln im Erzgebirge: Diese Langläuferin drückte in Eibenstock die Schulbank
Von Christoph Pawlowsky
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Helen Hoffmann hat einen Teil ihrer Kindheit in Carlsfeld verbracht. Dort fiel auch der Startschuss für ihre sportliche Laufbahn.

Helen Hoffmann, die beim Olympiaauftakt im Skiathlon die zweitbeste Deutsche war, kommt aus dem Erzgebirge. In ihrer frühen Kindheit ist die Familie nach Carlsfeld gezogen. Also lag es quasi auf der Hand, dass die kleine Helen im Alter von sechs Jahren in den Wintersport einstieg. Sie besuchte die Oberschule in Eibenstock, wechselte mit Beginn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
27.01.2026
1 min.
Erster Lauf nach Monaten: Gebürtiger Erzgebirger quält sich im Bayerischen Wald bergan
Ob allein oder mit der Freundin: Läuferisch liebt Michael Pawlowsky die Extreme.
Michael Pawlowksy liebt die Extreme. Zuletzt bremste ihn die Achillessehne aus. Doch nun läuft er wieder.
Christoph Pawlowsky
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
07.02.2026
4 min.
Olympia: Erzgebirgerin Katharina Hennig Dotzler und der Beton in den Oberschenkeln
Enttäuscht verließ Langläuferin Katharina Hennig Dotzler am Samstag das Skistadion in Tesero.
Für die Langläuferin verlief der Auftakt in die Winterspiele am Samstag nicht wie erhofft. Wo sie die Ursachen dafür sah und warum sie den Kopf nicht in den Sand stecken wird.
Anika Zimny
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel