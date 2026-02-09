Olympionikin mit Wurzeln im Erzgebirge: Diese Langläuferin drückte in Eibenstock die Schulbank

Aue
Helen Hoffmann hat einen Teil ihrer Kindheit in Carlsfeld verbracht. Dort fiel auch der Startschuss für ihre sportliche Laufbahn.
Helen Hoffmann, die beim Olympiaauftakt im Skiathlon die zweitbeste Deutsche war, kommt aus dem Erzgebirge. In ihrer frühen Kindheit ist die Familie nach Carlsfeld gezogen. Also lag es quasi auf der Hand, dass die kleine Helen im Alter von sechs Jahren in den Wintersport einstieg. Sie besuchte die Oberschule in Eibenstock, wechselte mit Beginn...
