Organisatorisch top, sportlich ein Flop – die Leiden eines Handballtrainers aus dem Erzgebirge

Die SG Nickelhütte Aue war Gastgeber für die regionale Qualifikationsrunde zur A-Jugend-Bundesliga. Der Rahmen passte. Spielerisch indes lief bei der U 19 der SGN nicht viel zusammen an zwei Tagen.

Die Enttäuschung ist noch nicht verraucht. Im Gegenteil. Das Gefühl, im Boden versinken zu wollen, haftet Jens Denecke noch fest an. „Ich bin maßlos enttäuscht“, sagt der Jugendkoordinator der Abteilung Handball in der SG Nickelhütte Aue. Die A-Jugend der Talentschmiede hatte am Wochenende die große Bühne und die große Chance, als...