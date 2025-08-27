Pedalritter küren am Auersberg im Erzgebirge ihren neuen König

Ein Wettkampf für Läufer, Walker, E-Biker und Radfahrer steigt am 27. September in Blauenthal. Das Ziel ist der höchste Gipfel von Eibenstock.

Der Name ist klangvoll: Ein Krönungsrennen beschließt am 27. September die Saison an der Zeitfahrstrecke zwischen Blauenthal und Auersberg-Plateau. Sie ist 10,7 Kilometer lang und startet am Wasserfall. Ziel nach zugleich 530 Höhenmetern ist Eibenstocks höchster Gipfel und Hausberg.