Regionale Nachrichten und News
Auch Markus Noel aus Sosa hat schon beim Krönungsrennen am Auersberg mitgemacht.
Auch Markus Noel aus Sosa hat schon beim Krönungsrennen am Auersberg mitgemacht. Bild: Anna Neef/Archiv
Aue
Pedalritter küren am Auersberg im Erzgebirge ihren neuen König
Von Anna Neef
Ein Wettkampf für Läufer, Walker, E-Biker und Radfahrer steigt am 27. September in Blauenthal. Das Ziel ist der höchste Gipfel von Eibenstock.

Der Name ist klangvoll: Ein Krönungsrennen beschließt am 27. September die Saison an der Zeitfahrstrecke zwischen Blauenthal und Auersberg-Plateau. Sie ist 10,7 Kilometer lang und startet am Wasserfall. Ziel nach zugleich 530 Höhenmetern ist Eibenstocks höchster Gipfel und Hausberg.
