Personalkarussell dreht sich: Tannenberger Tischtennisspieler verstärken sich prominent

Noch ist unklar, in welcher Liga die Handwerker in der kommenden Saison spielen werden. Die Rückkehr zweier ehemaliger Leistungsträger an ihre alte Wirkungsstätte hat der Verein aber festgezurrt.

Dass die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg für Überraschungen immer gut genug sind, haben sie in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Der aus der Bezirksliga gekommene Aufsteiger hatte im Vorfeld lediglich den Klassenerhalt in der Landesliga-Serie als Ziel anvisiert. Doch die Mannschaft um Kapitän und Vereinschef Bernd...