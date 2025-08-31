Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Richie Schulze (rechts), hier im Duell mit Sven Baumann, war in Oelsnitz lediglich das Ehrentor vergönnt.
Bild: Bernd Genssen
Annaberg
Personalnot der Annaberger Kicker verursacht defensives Chaos
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreichte VfB-Trainer Lars Walther unmittelbar vor dem Landesklasse-Spiel bei Merkur Oelsnitz. Dass gleich drei angeschlagene Spieler ausfielen, hatte Folgen.

So eine Stunde vor Anpfiff haben Lars Walther und seine Annaberger Fußballer noch nie erlebt. Neben mehreren verletzten Spielern gab es noch drei angeschlagene Akteure, die allesamt mit zum Auswärtsspiel der Sachsenklasse West beim SV Merkur Oelsnitz reisten. Doch die Hoffnung auf deren Einsatz erfüllte sich letztlich nicht. Die erste Änderung...
