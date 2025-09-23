Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Axel Köhler (links) und Radsport-Legende Jan Ullrich beim Plausch in Buchholz.
Axel Köhler (links) und Radsport-Legende Jan Ullrich beim Plausch in Buchholz. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Plausch mit Jan Ullrich und ein dramatischer Massensturz: Radsport-Oldie aus dem Erzgebirge erlebt unvergessliche Saison
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz seiner 59 Jahre spult Axel Köhler noch jede Menge Kilometer im Radsattel ab. Dabei feierte der Frohnauer 2025 so manchen Erfolg – und erlebte speziell gegen Saisonende besondere Momente.

Für Hobby-Radrennfahrer Axel Köhler aus Frohnau sollte der „Rider Man“ den letzten Höhepunkt der Saison darstellen. Das Drei-Etappen-Rennen im Schwarzwald gilt als Radsportklassiker für Jedermann, nahm diesmal allerdings ein dramatisches Ende. Ein schwerer Massensturz gleich zu Beginn der letzten Etappe sorgte dafür, dass die 25. Auflage...
