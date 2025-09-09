Prominenter Starter verleiht Inliner-Rennen im Erzgebirge Weltcup-Flair

Beim Bingecup in Geyer kämpften 65 Sportler um gute Zeiten. Dazu gehörte ein Lokalmatador, der in der Nordischen Kombination auf internationaler Ebene erfolgreich ist – und neue Ziele hat.

Auf der Rollerstrecke des SSV Geyer war bei der 16. Auflage des Bingecups, zugleich 9. Lauf des Rollski-Sachsen-Cups 2025, auf Inlinern und Skirollern hohes Tempo zu erleben. Wo 2021 die Deutschen Rollski-Meisterschaften ausgetragen wurden, jubelten diesmal vor allem die Gastgeber. Ein Dutzend Siege gingen an Geyer. Darunter der im Männer-Rennen,...