Weltcup-Starter Terence Weber war in seinem Heimatort Geyer schnell unterwegs.
Bild: Thomas Fritzsch
Weltcup-Starter Terence Weber war in seinem Heimatort Geyer schnell unterwegs.
Weltcup-Starter Terence Weber war in seinem Heimatort Geyer schnell unterwegs. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Prominenter Starter verleiht Inliner-Rennen im Erzgebirge Weltcup-Flair
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Bingecup in Geyer kämpften 65 Sportler um gute Zeiten. Dazu gehörte ein Lokalmatador, der in der Nordischen Kombination auf internationaler Ebene erfolgreich ist – und neue Ziele hat.

Auf der Rollerstrecke des SSV Geyer war bei der 16. Auflage des Bingecups, zugleich 9. Lauf des Rollski-Sachsen-Cups 2025, auf Inlinern und Skirollern hohes Tempo zu erleben. Wo 2021 die Deutschen Rollski-Meisterschaften ausgetragen wurden, jubelten diesmal vor allem die Gastgeber. Ein Dutzend Siege gingen an Geyer. Darunter der im Männer-Rennen,...
