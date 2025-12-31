Rad-Events, Rallyes, Leichtathletik: Das sind die Sporthöhepunkte 2026 im Erzgebirge

Im Handball, Fußball und Eishockey werden Jubiläen gefeiert. Radsportler kommen bei spektakulären Wettbewerben auf ihre Kosten. Eine Veränderung gibt es in der Leichtathletik.

Region Aue/Schwarzenberg:Im Zeichen runder Geburtstage steht das kommende Sportjahr im Altkreis Aue-Schwarzenberg. 100 Jahre Handball werden in Aue gefeiert. Als BSG Wismut erlangten sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaften in der damaligen DDR Bekanntheit. Heute ist der langjährige Zweit- und aktuelle Drittligist EHV Aue das...