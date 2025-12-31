Rad-Events, Rallyes, Leichtathletik: Das sind die Sporthöhepunkte 2026 im Erzgebirge

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter.
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter. Bild: Andreas Bauer
Die Erzgebirgsrallye führte in diesem Jahr durch ganz Wildbach – im Bild Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber aus Crottendorf mit ihrem Renault Clio Rally3.
Die Erzgebirgsrallye führte in diesem Jahr durch ganz Wildbach – im Bild Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber aus Crottendorf mit ihrem Renault Clio Rally3. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Der Parallelslalom „Skihang reloaded“ verspricht am 9. Mai 2026 wieder viel Action in Zschopau.
Der Parallelslalom „Skihang reloaded“ verspricht am 9. Mai 2026 wieder viel Action in Zschopau. Bild: Andreas Bauer
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter.
Statt in Thum wird der international bekannte Werfertag im neuen Jahr in Gelenau stattfinden. U-23-Hammerwerferin Jada Julien kam bei der 22. Auflage dieses Jahr in Thum auf gute 67,34 Meter. Bild: Andreas Bauer
Die Erzgebirgsrallye führte in diesem Jahr durch ganz Wildbach – im Bild Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber aus Crottendorf mit ihrem Renault Clio Rally3.
Die Erzgebirgsrallye führte in diesem Jahr durch ganz Wildbach – im Bild Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber aus Crottendorf mit ihrem Renault Clio Rally3. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Der Parallelslalom „Skihang reloaded“ verspricht am 9. Mai 2026 wieder viel Action in Zschopau.
Der Parallelslalom „Skihang reloaded“ verspricht am 9. Mai 2026 wieder viel Action in Zschopau. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
Rad-Events, Rallyes, Leichtathletik: Das sind die Sporthöhepunkte 2026 im Erzgebirge
Von Anna Neef, Andreas Bauer, Jürgen Werner, Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Handball, Fußball und Eishockey werden Jubiläen gefeiert. Radsportler kommen bei spektakulären Wettbewerben auf ihre Kosten. Eine Veränderung gibt es in der Leichtathletik.

Region Aue/Schwarzenberg:Im Zeichen runder Geburtstage steht das kommende Sportjahr im Altkreis Aue-Schwarzenberg. 100 Jahre Handball werden in Aue gefeiert. Als BSG Wismut erlangten sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaften in der damaligen DDR Bekanntheit. Heute ist der langjährige Zweit- und aktuelle Drittligist EHV Aue das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:28 Uhr
5 min.
Silvester in aller Welt: In vielen Ländern ist schon 2026
Sydney hat das neue Jahr wieder mit einem gigantischen Feuerwerk begrüßt.
Von der Südsee bis Neuseeland haben Millionen Menschen schon das Jahr 2026 begrüßt. Auch Sydney feierte trotz des jüngsten Terroranschlags mit einer atemberaubenden Lichtshow. Was plant Deutschland?
15:15 Uhr
2 min.
Chemnitz: Teilauto geht mit Neuerungen ins Jahr 2026
Zu den jüngsten Teilauto-Stationen in Chemnitz gehört die an der Fürstenstraße.
Für die Nutzer des Carsharing-Anbieters gibt es nicht nur Neuerungen im Angebot, sondern auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine aktive Zustimmung ist erforderlich.
Jens Kassner
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
11:31 Uhr
3 min.
Einkaufen zu Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?
Wer am 31. Dezember in Sachsen einkaufen möchte, sollte teilweise die Öffnungszeiten nochmals im Netz checken. (Archiv)
Sie müssen am Mittwoch kurz vorm Jahreswechsel noch mal in schnell den Supermarkt? Dann sollten Sie diese Öffnungszeiten kennen.
Patrick Hyslop
17:00 Uhr
6 min.
Medaillen, Aufstieg und Titel: So erfolgreich waren Sportler aus dem Erzgebirge 2025
Maxim Felix Dacher aus Schwarzenberg hat im NXT-Gen-Cup im voll elektrischen Mini Cooper Geschichte geschrieben und wurde in der Serie auf Anhieb Gesamtzweiter.
Athleten aus dem Erzgebirgskreis haben im zu Ende gehenden Jahr Herausragendes geleistet. „Freie Presse“ präsentiert acht Erfolgsgeschichten aus acht Disziplinen.
Anna Neef, Andreas Bauer, Frank Grunert, Jürgen Werner, Sandra Häfner
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
Mehr Artikel