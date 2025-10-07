Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Großolbersdorfer Mario Günther und Raphael Seidel (links) tauschten mit Falk Langer und Marco Buschbeck von der SG Niederlauterstein Wimpel aus.
Die Großolbersdorfer Mario Günther und Raphael Seidel (links) tauschten mit Falk Langer und Marco Buschbeck von der SG Niederlauterstein Wimpel aus. Bild: Verein
Die Großolbersdorfer Mario Günther und Raphael Seidel (links) tauschten mit Falk Langer und Marco Buschbeck von der SG Niederlauterstein Wimpel aus.
Die Großolbersdorfer Mario Günther und Raphael Seidel (links) tauschten mit Falk Langer und Marco Buschbeck von der SG Niederlauterstein Wimpel aus. Bild: Verein
Marienberg
Radball: Premierenturnier im Erzgebirge bietet Spannung bis zur letzten Sekunde
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um ihre Form zu testen, treten Radball-Teams bereits im Herbst zu Einladungsturnieren an. Ein solches hat gerade die SG Niederlauterstein organisiert, die bis zuletzt auf den Sieg hoffen durfte.

Bis zum Start der neuen Saison ist es noch ein weiter Weg – in den meisten Ligen beginnt die Tore- und Punktejagd erst nach dem Jahreswechsel. Trotzdem nutzen viele Radball-Teams schon jetzt gern die Gelegenheit, Wettkampfpraxis zu sammeln und ihre Form zu testen. Einladungsturniere erfreuen sich somit großer Beliebtheit, weshalb auch die SG...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
13.05.2025
2 min.
Radball-Fans aus dem Erzgebirge dürfen sich auf spannendes Saisonfinale freuen
Die Radballsaison neigt sich dem Ende entgegen.
In der 2. Bundesliga Nord haben sich die beiden Teams der SG Niederlauterstein in der vorletzten Runde knapp über dem roten Strich behauptet. Für ein anderes Duo aus der Region sieht es düster aus.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
02.10.2025
3 min.
Regionalligisten am Netz und auf der Matte unter Druck: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Erik Wagner (links) peilt mit den Gelenauer Ringern einen Derby-Sieg gegen Thalheim an.
Sowohl Zschopaus Volleyballer als auch Gelenaus Ringer stehen zuhause vor richtungsweisenden Duellen. In einer anderen Sportart kommt es zu einer Turnier-Premiere.
Andreas Bauer
18:52 Uhr
2 min.
Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne
Julian Nagelsmann berichtet über seine Torwart-Pläne.
Trotz Kontakt zu Manuel Neuer plant Nagelsmann kein Comeback des Torwarts für die Nationalelf. Die Nummer eins bleibt Oliver Baumann – zumindest vorerst.
Mehr Artikel