Radball: Premierenturnier im Erzgebirge bietet Spannung bis zur letzten Sekunde

Um ihre Form zu testen, treten Radball-Teams bereits im Herbst zu Einladungsturnieren an. Ein solches hat gerade die SG Niederlauterstein organisiert, die bis zuletzt auf den Sieg hoffen durfte.

Bis zum Start der neuen Saison ist es noch ein weiter Weg – in den meisten Ligen beginnt die Tore- und Punktejagd erst nach dem Jahreswechsel. Trotzdem nutzen viele Radball-Teams schon jetzt gern die Gelegenheit, Wettkampfpraxis zu sammeln und ihre Form zu testen. Einladungsturniere erfreuen sich somit großer Beliebtheit, weshalb auch die SG... Bis zum Start der neuen Saison ist es noch ein weiter Weg – in den meisten Ligen beginnt die Tore- und Punktejagd erst nach dem Jahreswechsel. Trotzdem nutzen viele Radball-Teams schon jetzt gern die Gelegenheit, Wettkampfpraxis zu sammeln und ihre Form zu testen. Einladungsturniere erfreuen sich somit großer Beliebtheit, weshalb auch die SG...