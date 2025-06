Radballer aus dem Erzgebirge träumen vom Durchmarsch

Dreimal in Folge waren Johann Gasch und Max Schreiber in der Verbandsliga auf Rang 3 gelandet. Nun sicherte sich das Lippersdorfer Duo in beeindruckender Manier den Titel – und hat hohe Ziele.

So klar dürfte der Titelkampf in der Radball-Verbandsliga Sachsen selten ausgegangen sein. Selbst wenn Johann Gasch und Max Schreiber zum letzten der sechs Spieltage nicht angetreten wären, hätte ihnen die Krone gehört. Doch Pausieren kam für die Radballer des SV Grün-Weiß Lippersdorf III zum Saisonfinale am vergangenen Wochenende freilich... So klar dürfte der Titelkampf in der Radball-Verbandsliga Sachsen selten ausgegangen sein. Selbst wenn Johann Gasch und Max Schreiber zum letzten der sechs Spieltage nicht angetreten wären, hätte ihnen die Krone gehört. Doch Pausieren kam für die Radballer des SV Grün-Weiß Lippersdorf III zum Saisonfinale am vergangenen Wochenende freilich...