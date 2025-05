Radrennen: Diese Stadt im Erzgebirge sucht die schnellsten Gipfelstürmer

Pedalritter zwischen sieben und 15 Jahren sind am 24. Mai in Schneeberg gefordert. Zu meistern gibt es eine 900 Meter lange Bergetappe.

Knapp einen Kilometer bergauf geht es am 24. Mai für die Starter des Gipfelstürmer-Rennens, das sich an ambitionierte Radfahrer im Alter zwischen sieben und 15 Jahren richtet. Die Stadtwerke Schneeberg richten diesen Wettstreit aus, der durch die Gassen der Bergstadt bis hinauf zur St.-Wolfgangs-Kirche führt. Los geht es 10 Uhr an der Ecke...