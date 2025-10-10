Radsport: Cross-Experten aus dem Erzgebirge hoffen auf Weltcup-Punkte

Zschopau
Mit einer kleinen Abordnung ist der RSV 54 Venusberg am Sonntag im tschechischen Pilsen vertreten. Beim dortigen UCI-Rennen wollen die Fahrer an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen.
Cross-Radsportler zahlreicher Länder gehen am Sonntag im tschechischen Pilsen an den Start, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Bei diesem UCI-Rennen der Kategorie 2 wollen es auch vier Starter vom RSV 54 Venusberg wissen. Vor allem einer von ihnen geht dabei mit großen Ambitionen an den Start, denn Albin Beyer konnte zuletzt in der...
