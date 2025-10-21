Radsport: Cross-Spezialist aus dem Erzgebirge erklimmt in Grimma das Podest

Obwohl beim Radcross im Grimmaer Stadtwald zwei Venusberger Hoffnungsträger fehlten, konnte der RSV 54 Silber bejubeln. Zu verdanken war das einem tapferen Einzelkämpfer.

Die 15. Auflage des Radcross im Grimmaer Stadtwald wurde von zahlreichen Cross-Spezialisten unter den Radsportlern genutzt, um die Kräfte zu messen. Bei sonnigem, aber kühlem Herbstwetter hatten sich – verteilt auf die einzelnen Altersklassen – insgesamt 150 Teilnehmer eingefunden, um nach den Medaillen zu greifen. Vom RSV 54 Venusberg war...