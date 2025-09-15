Radsport: Erzgebirger fährt bei Deutscher Berg-Meisterschaft in die Top Ten

Zschopau
Drei Starter des RSV 54 Venusberg haben bei den Titelkämpfen im Sauerland einen starken Eindruck hinterlassen. Einer von ihnen durfte sogar einen großen Erfolg mit seinem Team bejubeln.
Als „super schwer“ bezeichnet Klaus Fischer den 12,2 Kilometer langen Rundkurs in Wenholthausen (Sauerland), auf dem am Wochenende die deutschen Meister im Bergfahren ermittelt wurden. „Es wartete ein langer, steiler Anstieg vom Start weg, dem am Ende eine rasante und kurvenreiche Abfahrt zum Ziel folgte“, erklärt der Trainer des RSV 54...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.