Radsport spielt am Wochenende in Buchholz eine wichtige Rolle.
Radsport spielt am Wochenende in Buchholz eine wichtige Rolle.
Annaberg
Radsport-Legende gibt Autogrammstunde im Erzgebirge
Von Andreas Bauer
In Buchholz sind am Samstag nicht nur die Teilnehmer des European Peace Ride zu erleben. Auch ein ehemaliger Tour-de-France-Sieger ist vor Ort.

Der European Peace Ride (EPR), eine Art Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt, macht am Samstag in Buchholz Station. Dabei können sich Radsport-Fans nicht nur die Durchfahrt aktueller Sportler freuen, sondern auch auf eine Autogrammstunde mit Radsportlegende Jan Ullrich. Im Rahmen des Buchholzer Jahrmarktes wird der einstige...
