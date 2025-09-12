Radsport-Legende gibt Autogrammstunde im Erzgebirge

In Buchholz sind am Samstag nicht nur die Teilnehmer des European Peace Ride zu erleben. Auch ein ehemaliger Tour-de-France-Sieger ist vor Ort.

Der European Peace Ride (EPR), eine Art Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt, macht am Samstag in Buchholz Station. Dabei können sich Radsport-Fans nicht nur die Durchfahrt aktueller Sportler freuen, sondern auch auf eine Autogrammstunde mit Radsportlegende Jan Ullrich. Im Rahmen des Buchholzer Jahrmarktes wird der einstige...